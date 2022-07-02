وزير الداخلية: تونس تعيش وضعا عاما مستقرّا باستثناء بعض التحركات الاجتماعية القطاعية

أكدّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال حضوره ندوة الولاة الدورية اليوم السبت 2 جويلية 2022، أنّ تونس تعيش وضعا عاما يتسم بالاستقرار الملحوظ في كافة ارجاء الوطن باستثناء بعض التحركات الاجتماعية القطاعية.

وأشار الوزير إلى تواتر التهديدات الارهابية التي تستهدف أمن تونس ورموزها واستقرارها لا سيما وأن البلاد قادمة على محطات مهمة ودقيقة على غرار الاستفتاء الدستوري وانطلاق موسم الحصاد والموسم الصيفي والسياحي والمهرجانات الصيفية.

وثمن الوزير المجهودات الأمنية في الكشف عن العناصر الإرهابية ومخططاتها إضافة إلى التصدي إلى الجريمة، داعيا إياهم للترفيع في الجاهزية ودرجات اليقظة لتأمين المواعيد المهمة القادمة.

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