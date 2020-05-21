وزير الداخلية: حجر التنقل بين المدن في فترة العيد ماعدا الوضعيات الصحيّة

أكد وزير الداخلية هشام المشيشي خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 21 ماي 2020 ، أن النجاحات المحقّقة تبقى رهينة مواصلة المجهودات التي تقوم بها الدولة والمواطن على حدّ سواء للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير إنه سيتم تشديد المراقبة بالنسبة الى الفترة القادمة وحجر التنقل بين المدن في فترة العيد، مؤكّدا على أنّ كل شخص سيتنقل من ولاية الى أخرى سيتم ارجاعه ماعدا الوضعيات الصحيّة.

كما أكّد وزير الشؤون الدينية احمد عظوم على أنّ الوزارة إتخذت كل التدابير إستعدادا لإعادة فتح دور العبادة والمساجد المقرّر ليوم 4 جوان وقامت بكلّ عمليات التعقيم والوقاية منذ شهر مارس، كما ذكّر وزير الشؤون الدينية أن إغلاق دور العبادة وتعليق الشعائر إتّخذ بقصد حفظ النفس وأنّ هذا القرار يستند إلى معايير علمية وشرعيّة دقيقة.

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