وزير الداخلية: حريصون على تكريس مبادئ حقوق الإنسان والحرّيات العامّة

استقبل وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدّين » يوم 22 ديسمبر 2022 رئيس الرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان « بسّام الطريفي » وذلك بحضور رئيس الدّيوان « الطاهر بو سعادة » والمديرة العامّة لحقوق الإنسان « فاطمة المهدواني ».

ومثل هذا اللقاء فرصة لتأكيد حرص وزارة الدّاخليّة على تكريس مبادئ حقوق الإنسان والحرّيات العامّة والانفتاح على كافّة المقترحات الرّامية إلى مزيد توطيد علاقات التعاون والشراكة المتواصلة بين وزارة الدّاخليّة والرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان قصد تعزيز جهود الوزارة في هذا المجال وذلك وفق مقاربة تشاركيّة تُؤسّس لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافّة هياكل وزارة الدّاخليّة.

كلمات البحث :الحريات العامة;حقوق الإنسان;وزير الداخلية