وزير الداخلية: دواسات الفرامل لحافلة عمدون كانت متآكلة باستثناء جزئها الأيسر

أكد وزير الداخلية « هشام الفراتي » في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة بالبرلمان حول حادثة عمدون من ولاية باجة اليوم الأربعاء، أن دواسات الفرامل لحافلة عمدون كانت متآكلة باستثناء جزئها الأيسر، مشيرا إلى أنه وقع تتبّع أثار العجلات في الطريق نتيجة إستعمال الفرامل ووقع تحديد مسار الحافلة عند إنحيازها من اليمين إلى اليسار قبل إصطدامها بالحاجز الواقي ووقع تمكين السلطة القضائية من ملفّ إختباري.

وأشار « الفراتي » إلى أن عملية التعرّف على الضحايا لم تكن سهلة نظرا للحالة النفسية التي كانت عليها العائلات، مؤكدا تسليم 25 ضحيّة إلى العائلات على الرابعة صباحا من غداة يوم الحادثة مع الإستماع لـ 7 جرحى من الحادثة للوقوف على حيثيّاتها.

وشدد وزير الداخلية على أن هذه الطريق لم تشهد حوادث في السنين الأخيرة ما عدى سنة 2017 حيث شهدت حادث لشاحنة ثقيلة

كلمات البحث :حافلة عمدون;وزير الداخلية