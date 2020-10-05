وزير الداخلية: سنطبق القانون بحزم على الجميع دون استنثاء عند الاقتضاء

اخر تحديث : 05/10/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزير الداخلية

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال نقطة إعلامية اليوم الاثنين، أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على الجميع دون استنثاء عند الاقتضاء، ومعاضدة البروتوكول المقدم من وزارة الصحة، مشددا على أنه يُعول على تفهم المواطن التونسي عبر تطبيقه للإجراءات الوقائية.

واعتبر وزير الداخلية أن صحة التونسيين ترتقي الى مسألة الأمن القومي .
وذكّر الوزير بأنّ القوانين الجاري بها العمل تنص في عدد من الحالات على عقوبات سالبة للحرية.


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