وزير الداخلية: سيتم إعفاء الجزائريين من « الشنقال » و « الصابو »

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين على هامش جلسة عمل مع نظيره الجزائري كمال بلجود بالمعبر الحدودي ملولة بمعتمدية طبرقة يوم أمس الاثنين، أن تونس مستبشرة بقدوم الجزائريين وهم مرحب بهم ترحابا استثنائيا مع توفير جميع أسباب الراحة والطمأنينة والأمن لهم.

وقال وزير الداخلية إنه سيتم إعفاء الجزائريين الوافدين على تونس من « الشنقال » و الكبلات « الصابو » ورفع كل الإشكاليات التي تحول دون توفير إقامة طيبة لهم.

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