وزير الداخلية في زيارة إلى القصرين

أدّى اليوم الجمعة 15 ماي 2020، وزير الداخلية « هشام مشيشي » زيارة إلى ولاية القصرين تولى خلالها الاطلاع على سير العمل بالمصالح الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية، حيث استهلّ زيارته بالإشراف على جلسة عمل، بمقر الولاية، بحضور الإطارات الأمنية والإطارات العليا للإدارة الجهوية.

وتولى الوزير بالمناسبة ذاتها، زيارة مقر القوة الأمنية المشتركة، حيث دشن المبيت المخصص للأعوان والإطارات التابعين لها، كما قام بأداء زيارة الي مقرات إقليم الأمن الوطني والحرس الوطني والإدارة الجهوية للحماية المدنية، هذا واطلاع على سير منظومة حماية الحدود من خلال زيارة كل من مقر المركز الحدودي المتقدم للحرس الوطني بالصري والمعبر الحدودي بحيدرة.

وفي إطار الإحاطة بعائلات شهداء الوطن من المؤسسة الأمنية، تحول السيد الوزير لزيارة عائلة الشهيد الملازم بالحرس الوطني « عبد الوهاب نصير ».

وقد كانت هذه الزيارة فرصة أنصت خلالها السيد الوزير لمشاغل الجهة، الأمنية والتنموية، كما كانت فرصة توجه خلالها بالتشجيع لكل الإطارات والأعوان من أمن وحرس وطنيبن وحماية مدنية وإطارات عليا للإدارة الجهوية بالولاية لما يبذولونه من مجهودات خاصة في هذا الظرف الاستثنائي المتعلق بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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