وزير الداخلية في زيارة تفقد للوحدات الأمنية المتمركزة بالعاصمة

قام صباح اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدّين » بزيارة تفقّد للوحدات الأمنيّة المتمركزة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مرفوقا بالمدير العامّ للأمن الوطني.

كما تولّى وزير الداخلية في الإطار ذاته، أداء زيارة إلى مقرّ مركز الأمن الوطني بنهج شارل ديغول، إضافة إلى تفقّد الوحدات الأمنيّة المتمركزة بمحطّة الأرتال بالعاصمة.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن هذه الزّيارات التّفقّديّة كانت فرصة تحادث خلالها وزير الدّاخليّة مع الأعوان والإطارات العاملين بالنّقاط الأمنيّة المذكورة، حيث عاين سير العمل وأسدى تعليماته المباشرة إليهم بمواصلة التّحلّي باليقظة والانتباه وتقديم كلّ الخدمات الأمنيّة للمواطنين.

هذا وتابع « توفيق شرف الدّين » مباشرة من قاعة العمليّات المركزيّة بالإدارة العامّة للعمليّات بوزارة الدّاخليّة تأمين انطلاق زيارة رئيس الجمهوريّة إلى مدينة بنزرت للإشراف على موكب الاحتفال بالذّكرى 58 لعيد الجلاء.

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