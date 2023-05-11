وزير الداخلية: في 112 ثانية تمكن الأمنيون من قتل المعتدي في عملية جربة

أعلن وزير الداخلية كمال الفقي في نقطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم الخميس، أن أبطالنا الأمنيين تمكنوا من السيطرة على عملية جربة كاملة بشكل تام وتم قتل المعتدي في أقل من 112 ثانية، مشددا على أن ذلك قد يكون غير مسبوق حتى في العالم كله.

وقال الوزير إن المعتدي كان في نيته التوجه إلى معبد الغريبة وإلى دار الضيافة، لو لا تدخل قوات الأمن في مختلف الأسلاك كي تبقى تونس آمنة، وستبقى آمنة بالرغم من المحاولات اليائسة التي لا يتردددون في اللجوء إليها.

وقال الوزير إنه تم فتح تحقيق عدلي كما يقتضي ذلك القانون، مؤكدا العودة المباشرة والسريعة للحياة العادية بالمعبد وأحوازه وبكامل مدينة جربة.

وشدد الوزير على أن من دبر وخطط لم ينجح في تخطيطه ولا في تنفيذه وستبقى تونس عصية بقواتها المسلحة وبشعبها.

وسجل الفقي بكل ارتياح تماسك مختلف أجهزة الدولة وتكاتفها من دعم واسناد للمؤسسة الأمنية من قبل المؤسسة العسكرية، متوجها بالشكر والامتنان لكل الدول الشقيقة والصديقة التي لم تتردد في إعلان تضامنها مع تونس في مواجة هذه العمليات الإجرامية.

وشددت الداخلية بكل أجهزتها وإطاراتها وأعوانها على أنها لن تدخر أي جهد لضمان استقرار البلاد والمحافظ على أمن المجتمع وعلى وحدة الدولة والتصدي للمخططات الإجرامية مهما كان نوعها ومصدرها .

ودعا الوزير مل الأمنيين لمزيد التأهب والاستعداد من أجل إحباط أي محاولة للمس من أمن البلاد والمجتمع وأمن كل من وفد إلى تونس .

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