وزير الداخلية: قرارات الإقامة الجبرية تتعلق بتقديم جنسيات بشكل غير قانوني ووجود شبهة إرهاب

أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين في نقطة إعلامية مساء اليوم الاثنين، أنّ قرارات الإقامة الجبرية تستند إلى نصوص قانونية، مع وجود محاضر مضمنة بمحاضر بحث لوجود شبهات جدية وأبحاث عدلية جراء تقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية لأشخاص امتنع عن وصفهم، موضحا بقوله: « ستُفاجؤون » .

كما كشف وزير الداخلية عن وجود تحركات مشبوهة وأمور تدبر تمس من الأمن القومي مع وجود شبهة إرهاب في الملف، مؤكدا أنه كان لزاما عليه أن يكون في مستوى الأمانة.

وأشار الوزير إلى أنه قام بإعلام النيابة العمومية واتصل بوزارة العدل لكن الأمور والإجراءات القضائية تعطلت أياما كثيرا دون مبرر، ما دفعه لتطبيق الأمر القاضي بتطبيق الإقامة الجبرية.

وبين شرف الدين بأن « البعض بلغ به الأمر إلى تحريض الأمنيين مباشرة على العصيان وهو أمر على قدر كبير من الخطورة » ، معلنا أنه سيتم رفع موضوع تحريض الأمنيين على العصيان إلى النيابة العمومية، موضحا بأنه لم يختر اللجوء إلى القضاء العسكري إلا أن النص القانوني يلزمهم بذلك.

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