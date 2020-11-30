وزير الداخلية: للأمنيين المتقاعدين والفلاحين أولوية الحصول على رخص الصيد

اخر تحديث : 30/11/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

رخص صيد

أكد وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » خلال حضوره الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان اليوم الاثنين، أن للأمنيين المتقاعدين والفلاحين أولوية الحصول على رخص الصيد.

وأشار الوزير إلى أنه أعطى تعليماته بضرورة اعتماد معايير موضوعية في منح رخص الصيد منها السن (هناك حد ادنى لمنح الرخصة) والمهنة مثل الفلاحين والحالة المهنية إن كان متقاعدا أو مباشرا لعمله.

من جهة أخرى، شدد وزير الداخلية على خصوصية المرحلة التي تقتضي تعاون جميع مؤسسات الدولة لتوفي وزارة الداخلية بالمهمات الموكولة لها في حفظ الأمن.


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