وزير الداخلية: مستعدون للتّفاعل إيجابيّا مع المطالب الاجتماعيّة والمهنيّة للنقابات الأمنية

اجتمع وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الثّلاثاء 04 جانفي 2022، بمقرّ الوزارة، مع أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي.

وتولّى الوزير التحاور مع الحاضرين حول مشاغلهم النقابية، مبيّنا في هذا الخصوص استعداد الوزارة للتّفاعل إيجابيّا مع جملة المطالب الاجتماعيّة والمهنيّة بما يقضي إلى تحسين الأداء الأمني.

كما أكّد شرف الدين على أهمية دور لجنة التفاوض بالوزارة التي تضمّ مختلف الأسلاك ويترأّسها الكاتب العام للوزارة ومهمتها النظر في المطالب النقابية وتسهيل التفاوض والتحاور للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للأمنيين.

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