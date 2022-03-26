وزير الداخلية: نحو إحداث مستشفى خاص بقوات الأمن الداخلي في بومهل

أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال افتتاحه ندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن اليوم السبت 26 مارس 2022، عن الموافقة على بعث مستشفى خاص لقوات الأمن الداخلي بمنطقة بومهل في العاصمة بعد عرض المشروع على الجانب السعودي.

وكشف الوزير أنه سيتم قريبا بعث لجنة تنفيذية مشتركة لإنجاز مشروع المستشفى الخاص.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الداخلية رفع الحماية والمرافقة الأمنية عن 25 شخصية من بينهم نواب مجمّدون ورجال أعمال وصحفيون وسياسيون.

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