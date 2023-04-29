وزير الداخلية يؤدي زيارة ميدانية إلى مقر الإدراة العامة لوحدات التدخل بثكنة بوشوشة

أدى وزير الدّاخليّة كمال الفقــي اليوم السبت 29 أفريل 2023 زيارة عمل ميدانية إلى مقر الإدارة العامة لوحدات التدخل بثكنة الشهيد « جمال الدين العقربي » ببوشوشة، رفقة ثلة من الإطارات العليا لوزارة الداخلية.

وقد تم خلال هذه الزيارة تقديم عرض نظري لمراحل نشأة هذه الإدارة ومساهمتها في الحفاظ على سلامة التراب الوطني والمواطنين ودورها في إنجاح مختلف التظاهرات الكبرى والحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون في إطار الإحترام التام للحقوق والحريات، وتم بالإثر تقديم عرض تطبيقي وعمليات بيضاء شاركت فيها مختلف فرق وحدات التدخل.

وقد إطلع وزير الداخلية على مدى جاهزيّة مختلف التشكيلات الأمنية التابعة لها، كما نوّه بكفاءة المنتمين للمؤسسة الأمنية من خلال تثمينه الخاص لمجهودات أعوان وإطارات الإدارة العامّة لوحدات التدخل، داعيا إلى ضرُورة تكاتف الجميع بهدف المُضي قُدُما نحو مزيد تحسين ظرُوف العمل ومواصلة حماية الوطن والمواطنين مُتمنّيا النّجاح والتّوفيق لكافّة الوحدات التّابعة للوزارة.

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