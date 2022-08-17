وزير الداخلية يؤدّي زيارة تفقد للوحدات الأمنية بتونس العاصمة

أدى وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » ظهر اليوم الأربعاء 17 أوت 2022، زيارة تفقد ميدانية إلى الوحدات الأمنية المتمركزة بتونس العاصمة.

وقد شملت هذه الزيارة عديد نقاط المراقبة الترتيبية والمرورية و الأمنية والدوريات القارة والمتنقلة

واطّلع الوزير خلالها على سير عمل الوحدات الأمنيّة وعاين الإمكانيات البشرية والمادية التي تم تسخيرها للسهر على أمن المواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة والاستعداد الجيد لإنجاح احتضان بلادنا التظاهرات الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى.

وقد أنصت الوزير إلى الأعوان والإطارات المباشرين لمهامهم الأمنية بهذه النقاط كما تابع مشاغلهم واقتراحاتهم وحرص على مزيد تشجيعهم والرفع من معنوياتهم، مثنيا على ما يبذلونه من تفان في أداء الواجب الوطني داعيا إياهم إلى مزيد الرفع من درجة الأهبة والتحلي باليقظة.

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