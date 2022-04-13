وزير الداخلية يتفقّد الوحدات الأمنية الحدودية بالكاف

أدى يوم أمس الثلاثاء 12 أفريل 2022، وزير الدّاخلية « توفيق شرف الدين » زيارة عمل ميدانية إلى الوحدات الأمنية بولاية الكاف للاطلاع على سير العمل بها.

وقد استهل الوزير زيارته بتفقد الوحدات الأمنية بنقطة حصن الحدودية بمفترق سراط ثم قام بزيارة المعبر الحدودي بقلعة سنان لمعاينة منظومتي التفتيش الأمني والإجراءات الحدودية.

كما قام الوزير بزيارة المركز الحدودي للحرس الوطني « الطريشة » التابع لفرقة الحدود بالفالتة، حيث أشرف على عملية بيضاء وثمن مجهودات الوحدات الأمنية الساهرة على تأمين الحدود البرية.

واختتم الوزير زيارته بمشاركة الإطارات والأعوان تناول وجبة الإفطار، داعيا إياهم إلى مزيد اليقظة والرفع من درجة الأهبة العملياتية لمكافحة ظاهرة التهريب والتّصدي لمختلف التهديدات الإرهابية حفاظا على أمن الوطن ومناعته.

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