وزير الداخلية يتفقّد عدة هياكل تابعة للوزارة

اخر تحديث : 25/12/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزير الداخلية يدعو هياكل الوزارة لإتمام الأبحاث في القضايا المتعهد بها وإحالتها إلى القضاء
أدّى وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » مساء اليوم الجمعة 25 ديسمبر2020، زيارة إلى عدة هياكل تابعة لوزارة الداخلية للاطلاع على سير العمل بها والإنصات إلى مشاغل المنتسبين لها المهنية والاجتماعية.
وقد شملت هذه الزيارات، مقر إدارة الشرطة العدلية ومقري الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية والإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعتين لها، إضافة إلى مقر الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني.
وثمّن الوزير النجاحات المحققة من طرف هذه الهياكل لأهميتها في حفظ أمن الوطن والمواطن والتصدي لكل أنواع التهديدات الإجرامية والإرهابية، داعيا إياهم إلى مزيد بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق نتائج أفضل كالإسراع في إنجاز وإتمام الأبحاث في القضايا المتعهد بها وإحالتها فورا إلى القضاء.


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