وزير الداخلية: يجب الحفاظ على الاستقلالية والنزاهة في العمل الصحفي وإحترام أخلاقيات المهنة

استقبل وزير الداخلية كمال الفقي يوم غرة ماي 2023، بمقرّ وزارة الدّاخليّة ممثل مكتب تونس لمنظمة مراسلون بلا حدود سمير بوعزيز (مسؤول المناصرة بشمال إفريقيا) .

وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة بمجالات التعاون بين مصالح وزارة الداخلية ومنظمة مراسلون بلا حدود لا سيما حماية الصحفيين المراسلين تونسيين كانوا أو أجانب وتسهيل عملهم أثناء قيامهم بمهامهم في ظروف ملائمة، و مواصلة التنسيق المشترك بين مصالح وزارة الداخلية والهياكل الممثلة للصحفيين خاصة في مجالات التكوين وتسهيل حصولهم على المعلومة.

وقد أشار وزير الداخلية إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود من اجل تجاوز الوضع الدقيق الذي تمر به بلادنا، مؤكدا أهمية إحترام أخلاقيات المهنة و الحفاظ على الاستقلالية والنزاهة في العمل الصحفي، مؤكدا على احترام وزارة الداخلية لمبدأ حرية الصحافة في إطار القانون.

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