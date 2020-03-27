وزير الداخلية يدعو الوحدات الأمنية إلى تطبيق القانون والإجراءات الاستثنائية

قام وزير الداخلية هشام المشيشي مساء أمس الخميس 26 مارس 2020، بزيارة تفقد لوحدات أمنية مختلفة من شرطة وحرس وطنين بعدة نقاط تمركز.

واطلع الوزير خلال الزيارة على المجهودات المبذولة من طرف هذه الوحدات في تطبيق مقتضيات قرار منع الجولان على العربات والأشخاص والحجر الصحي العام.

هذا وأنصت الوزير في الأثناء إلى مشاغل الأعوان والإطارات داعيا إياهم للحرص على التطبيق الصارم للقانون وللإجراءات الإستثنائية المتخذة في إطار معاضدة مجهود الدولة في مقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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