وزير الداخلية يدعو نظيره السعودي لزيارة تونس في الفترة المقبلة

جرت ظهر اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021، محادثة هاتفية بين وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » ونظيره السعودي الأمير « عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ».

وتناولت المحادثة عمق ومتانة الروابط التي تجمع بين تونس والمملكة العربية السعودية والتعاون الثنائي القائم بين البلدين سيما في المجال الأمني وسبل دعم هذا التعاون وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.

هذا وتوجّه وزير الداخلية بدعوة رسمية إلى نظيره السعودي لزيارة تونس في الفترة المقبلة.

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