وزير الداخلية يزور القطب الأمني لمكافحة الإرهاب

قام وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدين » اليوم الجمعة 22 أفريل 2022، بوضع إكليل من الزّهور وتلاوة فاتحة الكتاب أمام النصب التذكاري بساحة الشّهداء أمام مقر وزارة الداخلية، وذلك في إطار إقرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 22 أفريل من كل سنة يوما عربيا للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية.

وأدى وزير الداخلية زيارة عمل إلى القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث إطلع على المجهودات المبذولة من طرف أعوان وإطارات المؤسسة المذكورة في مجال مكافحة الإرهاب وثمن البحوث و الدراسات التي يقوم بها إطارات ذات تكوين وخبرات مهنية عالية.

هذا و شارك « توفيق شرف الدين » ثلة من الإطارات جلسة عمل تم خلالها عرض المؤشرات البيانية والإحصائيات المتعلقة بالإرهاب و مشروع قاعدة البيانات الوطنية للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وأهمية استغلال التكنولوجيات الحدية وخاصة الجغرفة الرقمية في مقاومة هذه الظاهرة.

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