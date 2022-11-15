وزير الداخلية يزور عون حرس وطني مصاب للاطمئنان على صحّته

أدّى وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » مرفوقا بالمدير العام آمر الحرس الوطني وثلّة من الإطارات السامية يوم 15 نوفمبر 2022 زيارة لعون حرس وطني تابع لسرية التدخلات السريعة مقيم بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة للاطمئنان عن حالته الصحية، وذلك إثر تعرض مدرعة يوم 16 أكتوبر 2022 لحادث مرور بسيدي بوزيد أسفر عن إصابة ضابطين و3 رتباء حرس وطني بأضرار متفاوتة.

وقد شدّد الوزير على ضرورة الإحاطة المعنوية والمادية بجميع المصابين وتحفيزهم مهنيا وإداريا كما أوصى بتسخير كافة مصالح وزارة الداخلية للإحاطة بجميع الأمنيين خاصة ممن تعرّضوا لحوادث بمناسبة أدائهم لمهامهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصالح وزارة الداخلية تولّت ربط الصلة بمختلف المؤسسات الصحية التي تمّ ايواء المصابين بها وعملت على تذليل جميع الصعوبات والمتابعة اليومية لحالاتهم الصحية.

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