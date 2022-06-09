وزير الداخلية يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس

استقبل يوم 09 جوان 2022، وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » بمقر وزارة الداخلية القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس « Natacha Franceschi »، بحضور ثلّة من الإطارات العليا لوزارة الداخلية.

وكان اللقاء فرصة للتطرق إلى العلاقات الوطيدة والتعاون الثنائي الذي يجمع البلدين وسبل دعمه على مستوى تبادل الخبرات والتكوين، حيث أكدت القائمة بالأعمال على مواصلة مساندة الجانب التونسي في تسريع استكمال مشروع أكاديمية الأمن بالنفيضة.

كما أكّد وزير الداخلية على اتباع الوزارة منهجا متكاملا في ترسيخ احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحفاظ على الحريات وحمايتها مع ضمان سيادة القانون.

وقـد تمّ خلال اللقاء تناول موضوع السياسة الاتصالية التي تعتمدها الوزارة والتي ساهمت في ابراز صورة متميزة على مستوى العلاقة بمختلف وسائل الإعلام وتأثيرها الإيجابي لدى الرأي العام.

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