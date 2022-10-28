وزير الداخلية يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس والوفد المرافق له

انعقدت اليوم السبت 28 أكتوبر 2022 بمقر وزارة الداخلية، جلسة عمل جمعت وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » بكلّ من المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس « Arnaud Peral » ورئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس « حنان حمدان » ورئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة بتونس « عزوز السامري ».

وقـد مثلت الجلسة مناسبة ثمّن فيها الوفد المذكور الجهود التي تبذلها تونس في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين الأفارقة الوافدين على التراب التونسي، مشيدا بمستوى التعاون مع مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالمجال.

كما أعرب الجانب الأممي عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة التونسية في معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية، واستعداده لمواصلة دعمه لبلادنا للحدّ من هذه الظاهرة وذلك من خلال البرامج المقررة لفائدتها والهادفة إلى الإحاطة بالفئات الشبابية ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية.

وفـي السياق ذاته، أكّد الوزير على ضرورة معاضدة الجهود الوطنية المبذولة لإيجاد الحلول الكفيلة للتقليص من موجات الهجرة غير الشرعية في إطار مقاربة شاملة متعددة الأبعاد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وفي نطاق حوار فاعل مع البلدان الأوروبية المعنية بهذه الظاهرة في كنف الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء.

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