وزير الداخلية يستقبل حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية

استقبل وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدّين » اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، بمقرّ الوزارة حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية « Mark Gordon » والقائد العام للحرس الوطني لذات الولاية « Gregory Porter » ونائبة القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس « Jennifer Gavito » والوفد المرافق لهم.

وقد مثلت الزيارة مناسبة لاستعراض علاقات الشراكة المتميزة بين الطرفين التونسي والأمريكي وسبل مزيد دعمها في مجال التعاون الثنائي والمحاور ذات الإهتمام المشترك خاصة المتعلقة بسلكي الحرس الوطني والحماية المدنية وتجسيدها من خلال امضاء اتفاقيات شراكة بين الجانبين في مجال التصدي للحرائق ومجابهة الكوارث.

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