وزير الداخلية يستقبل سفير ألمانيا بتونس

استقبل وزير الدّاخلية « توفيق شرف الدين » مساء اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022، بمقر الوزارة، « بيتر بروغل » Peter Prügel » سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس.

ومثّل تعزيز التعاون التونسي الألماني في المجال الأمني وسبل الارتقاء به أهم محاور هذا اللقاء سيما التعاون القائم في إطار آلية+G7 التي يتولى الجانب الألماني قيادة الصف عن الأطراف الأجنبية صلبها والتي تهدف إلى دعم الجهود التونسية في مجال الإرهاب وتأمين الحدود.

كما تطرق الجانبان إلى التعاون المشترك في مجالات الحوكمة الرشيدة واللامركزية.

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