وزير الداخلية يستقبل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية

استقبل وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدين » مساء اليوم الخميس 24 مارس 2022 بمقرّ الوزارة، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان السيدة « عزرا زيا » رفقة نائب وكيل وزير الخارجية الأمريكي للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون وسعادة سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس « دونالد بلوم ».

وتمحور هذا اللقاء حول التعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني وسبل مزيد دعمه وتباحث أوجه التعاون المستقبلية خاصة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتأمين الحدود والتعاون المشترك في مجال التكوين ودعم التأهيل لقوات الأمن الداخلي من جميع الأسلاك لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية في المجال الأمني.

كما تم التطرق إلى المجهودات المبذولة وما تحقّق في تونس في مجال حفظ الأمن وضمان الاستقرار في كنف المحافظة على الحقوق والحريات العامة واستعداد الجانب الأمريكي إلى مزيد دعمها تكريسا لتحقيق الموازنة بين إنفاذ القوانين والمحافظة على الأمن العام للتونسيين والجالية الأجنبية من جهة وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.

كلمات البحث :وزارة الخارجية الأمريكية;وزير الداخلية