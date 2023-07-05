وزير الداخلية يلتقي رئيس بعثة الاتّحاد الأوروبي بتونس

استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم الأربعاء 05 جويلية 2023، بمقرّ الوزارة رئيس بعثة الاتّحاد الأوروبي بتونس Marcus Cornaro.

وقد كان اللقاء فُرصة لدفع برامج الشراكة والتعاون لدعم قطاع الأمن في عديد المجالات ذات الإهتمام المُشترك خاصّة في مجال التكوين وتبادل الخبرات، كما تمّ إستعراض مدى تقدم إنجاز المشاريع القائمة مع الإتحاد الأوروبي والتي تهمّ مجال إختصاص وزارة الدّاخليّة.

كما تمّ التأكيد فيما يتعلقُ بمُكافحة الهجرة غير النظاميّة على ضرُورة ضبط مُقاربة واقعيّة مُتعدّدة الأبعاد تقُوم على القضاء على الأسباب لا على مُحاولة مُعالجة النتائج بما يضمنُ المصالح المُشتركة لمُختلف الأطراف المعنيّة.

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