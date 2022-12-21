وزير الداخلية يلتقي سفير مصر بتونس

اخر تحديث : 21/12/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

توفيق شرف الدين و إيهاب مصطفى فهمي

استقبل وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، بمقر الوزارة، سفير مصر بتونس « إيهاب مصطفى فهمي » .
و قد كان هذا اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية العلاقات التونسية المصرية العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين والعمل على الارتقاء بالتعاون الأمني وتوسيع مجالاته.
كما تم التطرق إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما تقدم الاستعدادات المتخذة لعقد اللجنة الأمنية المشتركة في دورتها الــ07 ببلادنا خلال شهر فيفري 2023.


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