وزير الداخلية يلتقي عميد المحامين

استقبل وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدين » يوم 26 سبتمبر 2022، بمقرّ الوزارة عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس « حاتم المزيو » بحضور « الطاهر بوسعادة » رئيس ديوان وزارة الدّاخليّة.

وقد كان هذا اللقاء فرصة للوقوف على واقع العلاقات المتينة القائمة بين وزارة الدّاخليّة والهيئة الوطنيّة للمحامين وعلى تعزيز التعاون والتكامل بين المحامين والأمنيّين بمختلف أسلاكهم، خاصّة وأن الطرفين يجمعهما مجال عمل مشترك يهدف إلى خدمة مصالح المواطن من خلال الحرص على حسن تطبيق القانون وإنفاذه.

كما تولى الطرفان بالمناسبة ذاتها، تثمين عمل المحامين والأمنيّين على حد السّواء لما يقومون به من مجهودات كبرى من أجل المحافظة على علويّة القانون وتأمين كل أوجه حقوق المواطن.

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