وزير الداخلية يلتقي كاتبة شؤون البحار

استقبل وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدين » مساء يوم الأربعاء 09 فيفري 2022، بمقرّ الوزارة، الكاتبة العامة لشؤون البحار برئاسة الحكومة « أسماء السحيري ».

وقد تناول اللّقاء موضوع السّلامة البحريّة ودور وزارة الداخليّة في تعزيز الأمن البحري والمساهمة في دعم مجهودات الطّرفين في المجالات المشتركة بينهما.

وبالمناسبة، أكّد الوزير على دعمه للدّور الموكول للكتابة العامّة لشؤون البحار لضمان إشعاع أفضل لتونس في محيطها المتوسّطي وبناء شراكات قويّة مع دول الجوار ومختلف دول العالم والمنظّمات الدّولية النّاشطة في المجال البحري.

كما تمّ التأكيد خلال هذا اللّقاء على مواصلة التّصدّي لظاهرة الهجرة غير النّظاميّة من أجل ضمان محيط بحري سليم وآمن يكون رافدا للتعاون المشترك بين بلدان البحر الأبيض المتوسط ودافعا للتّنمية المستدامة بالبلاد.

كلمات البحث :شؤون البحار;كاتبة;وزير الداخلية