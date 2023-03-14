وزير الداخلية يمنح وساما للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب « محمد بن علي كومان » وذلك بمقر الوزارة، وقد تمّ بالمناسبة تكريم الضيف وتسليمه الصنف الأول من وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي تقديرا لما بذله من مجهود لإنجاح مختلف الدورات والاجتماعات ولا سيما منها اجتماع الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي انعقد مؤخرا ببلادنا.

هذا وعبّر وزير الداخلية عن استعداد الوزارة لمواصلة تقديم كل التسهيلات والدعم للأمانة العامة في مهامها بما يخدم العمل الأمني العربي المشترك.

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