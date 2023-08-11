وزير الداخلية يُؤكّد ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف

استقبل وزير الداخلية كمال الفقي اليوم الجمعة 11 أوت 2023، بمقر الوزارة رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس Monica Noro مرفوقة بمسؤولة قسم الحماية بالمكتب، حيث كان اللقاء مناسبة تطرّق خلالها الطرفان إلى علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المكتب الأممي ومختلف مصالح وزارة الداخلية في نطاق اختصاصها والتأكيد على ضرورة تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

وقد تمّ خلال اللقاء التطرّق إلى موضوع المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء حيث أشار وزير الداخلية إلى تقاليد الدولة التونسية سلطة وشعبا في الإحاطة بالوضعيات الانسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصّة مجهودات الوحدات الأمنية في عمليات النجدة والانقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين، مشيدا بالعمل الميداني الجبّار الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي وشدد على ضرورة مساندة هذه المنظمة الوطنية من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات.

هذا، وقد شدّد الوزير على ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ببلادنا مع مختلف هياكل الدولة التونسية خاصّة في ما يتعلّق بملفي الهجرة وحقوق الانسان، مؤكدا على التزام بلادنا مواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية مشيرا إلى ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الامم المتحدة.

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