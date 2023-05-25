وزير الداخلية يُدشّن المركز الحدودي للحرس الوطني بمغني رمادة

أدّى وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم الخميس 25 ماي 2023، زيارة إلى مُعتمديّة رمادة من ولاية تطاوين للإشراف على إحياء الذّكرى الخامسة والستّين لمعركة رمادة الخالدة، حيثُ استهلها بوضع إكليل من الزّهُور على ضريح الشّهداء وتلاوة فاتحة الكتاب ترحّما على أرواحهم الزكيّة، وقد حضر المناسبة والي الجهة وعدد من المناضلين وعائلات الشهداء ومختلف الإطارات الجهوية و المحلية بالجهة.

وقـد أفاد الوزير بالمناسبة أنّ ذكرى أحداث معركة رمادة ستظلّ خالدة باعتبارها إحدى المراحل المتميزة في مسيرة معركة التحرير الوطني التي استبسل فيها العديد من المناضلين من أبناء الجنوب التونسي من أجل تقرير المصير والذود عن حرمة الوطن، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية و رئيسة الحكومة على إيلاء هذه الذكرى الاهتمام والتقدير الكبيرين وفاء للمناضلين والشهداء الذين أخلصوا في الولاء والدفاع عن سيادة الوطن.

إثـر ذلك قام كمال الفقـي بتدشين المركز الحدودي للحرس الوطني بمغني رمادة واطلع بالمناسبة على ظروف عمل الوحدات الحدودية، حيث أكّد على ضرورة مزيد دعمها نظرا لدورها الهام في حماية التّراب الوطني، مُنوّها بما يتحلون بهِ من انضباط ووطنيّة داعيا إيّاهُم إلى ضرُورة مُواصلة الجُهود في التصدي لمختلف الجرائم والتوقي من الأعمال الإرهابيّة والتهريب.

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