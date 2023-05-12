وزير الداخلية يُدشّن مركز الحرس الوطني حيّ الشباب بدوّار هيشر

دشن وزير الدّاخليّة كمال الفقـي مساء اليوم الجمعة 12 ماي 2023، مركز الحرس الوطني حيّ الشباب بمعتمديّة دوّار هيشر، والمقرّ الجديد لمركز الحرس الوطني بمعتمديّة الجديّدة من ولاية منوبة، وذلك بحضُور الوالي و رئيس الدّيوان و المدير العام آمر الحرس الوطني ومُختلف إطارات وأعوان الجهة.

وقد إطّلع الوزير على سير العمل بهما، مُثمنا المجهُودات المبذُولة من طرف الإطارات والأعوان في حفظ الأمن العام و تسهيل الخدمات الإداريّة و العدليّة، مُؤكّدا حرص الوزارة على تدعيمهم بالإمكانيّات البشريّة والمادّية وتوفير جميع الظرُوف الملائمة للعمل، وذلك من أجل الإرتقاء بالعلاقة بين المؤسّسة الأمنيّة والمواطنين إلى مستوى أفضل وتحقيق المعادلة بين دور الأمنيّين في إنفاذ القانُون واحترام الحقُوق والحرّيات.

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