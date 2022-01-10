وزير الداخلية يُسدي تعليماته بالإسراع في إعداد النص القانوني لسلك العمد

انعقد بمصالح وزارة الداخلية إجتماع خُصّص للنظر في استكمال النص القانوني للنظام المنطبق على العُمد فيما يتعلق بالتسمية والمشمولات والمنح المخوّلة لهم.
وقد أسدى وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » تعليماته بالإسراع في إعداد النص القانوني لهذه المهنة والذي سيضبط المهام وشروط التسمية والتأجير والترقية وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا السلك حتى تتوفّر الظروف الملائمة لحسن أداء العمد لمهامهم والإرتقاء بالسلطة المحلّية وجودة تقريب الخدمات المسداة للمواطنين.
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