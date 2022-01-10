وزير الداخلية يُسدي تعليماته بالإسراع في إعداد النص القانوني لسلك العمد

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قيس سعيد يُسدي تعليماته بإعادة تهيئة كامل المدرسة الابتدائية طربخانة بجبل سمامة أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، تعليماته لكل من وزير التربية و ...

اضراب للعمد يومي 27 و28 جانفي القادم أصدر الكتاب العامون للنقابات الأساسية لسلك العمد بكافة جهات الجمهورية التونسية نهاية الأ ...