وزير الداخليّة يجتمع بالقيادات الأمنية العليا

أشرف صباح اليوم السبت 05 سبتمبر 2020، « توفيق شرف الدّين » وزير الداخليّة على جلسة عمل ضمّت القيادات الأمنيّة العليا بوزارة الدّاخليّة.

وقد كان هذا الاجتماع مناسبة اطلع من خلالها الوزير على الوضع الأمني العام بالبلاد كما كان فرصة لاستعراض استعدادات مختلف الأسلاك الأمنيّة للمرحلة القادمة وخاصّة منها مكافحة مختلف الظواهر الإجراميّة والإستعداد للعودة المدرسيّة والجامعيّة فضلا عن المخططات المرسومة لمجابهة تطوّر الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا.

وقد تولى الوزير التأكيد على المبادرة بالتطبيق الفوري لكلّ المخططات الأمنيّة، مؤكّدا على ضرورة إضفاء النجاعة والفعاليّة على تدخلات كلّ الوحدات التابعة لمختلف الأسلاك.

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