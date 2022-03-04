وزير الداخليّة يستقبل نظيره الفلسطيني

اخر تحديث : 04/03/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزير الداخليّة يستقبل نظيره الفلسطيني

استقبل وزير الدّاخلية « توفيق شرف الدّين » اليوم الخميس 04 مارس 2022، بمقرّ الوزارة، نظيره الفلسطيني « زياد هب الرّيح » بحضور سفير دولة فلسطين بتونس والوفد المرافق له، على هامش الدّورة 39 لمجلس وُزراء الدّاخليّة العرب.

وكان اللقاء مناسبة استعرض من خلالها الطرفان أوجُه التّعاون القائم بين وزارتي داخليّة البلدين وسُبل دعمه بما يليق بعراقة وتاريخيّة علاقات الأخوّة القائمة بين تونس وفلسطين.
كما أكّد وزيرا الدّاخليّة على أهمية إمضاء إتفاقية مشتركة في المجال الأمني بين الطرفين.


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