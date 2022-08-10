وزير الدفاع الأمريكي: حلم التونسيين بحكومة مستقلة أصبح في خطر

اعتبر وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن خلال إشرافه على حفل للقيادة العسكرية في أفريقيا يوم الثلاثاء، أن « حلم التونسيين بحكومة مستقلة أصبح في خطر مرة أخرى » ، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم التونسيين لتطلعاتهم الحرة.

وقال الوزير « إننا سندعم التونسيين الذين ألهموا العالم بثورتهم من أجل أن يحافظوا على حريتهم ».

ولفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه « في مختلف أنحاء إفريقيا، أولئك الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وسيادة القانون يحاربون قوى الاستبداد والفوضى والفساد ».

وقال الوزير إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم أصدقاءها في تونس وفي أي مكان آخر في إفريقيا، الذين يحاولون بناء ديمقراطيات منفتحة وخاضعة للمحاسبة وشاملة ».

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