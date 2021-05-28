وزير الدفاع الإيطالي: تونس شريك رئيسي لنا في مجال الدفاع بمنطقة المتوسط

أكد وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني خلال مداخلته عبر دائرة الفيديو يوم أمس الخميس، مع نظيره وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي في ختام الدورة الثانية والعشرين للجنة العسكرية المشتركة الإيطالية-التونسية أن التعاون بين إيطاليا وتونس وصل إلى مستوى كبير، منوها بأن الصداقة التاريخية والقرب الجغرافي يتطلب منا بذل كل جهد ممكن للارتقاء بعلاقاتنا الممتازة أصلا.

وشدد غويريني على الاهمية الكبرى” التي يكتسيها التعاون الثنائي بين روما وتونس، معربا عن الامل بأن تستمر اللجنة العسكرية المختلطة في العمل كمحرك رئيسي ومجمع لتنسيق الأنشطة المتعددة بين البلدين، إضافة إلى تحديد قطاعات جديدة ذات أولوية مشتركة.

جاء ذلك ، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع الايطالية.

واعتبر غويريني أن تونس هي أحد الشركاء الإيطاليين الرئيسيين في دول البحر الأبيض المتوسط في مجال الدفاع، مشيرا إلى أن إيطاليا ستواصل إفراد الأولوية القصوى للتعاون معها في هذا المجال.

واشارت المذكرة الصادرة عن وزارة الدفاع الإيطالية، إلى أن الوزيرين إستعرضا أيضا الوضع في البحر الأبيض المتوسط « الرابط الرئيسي » بين إيطاليا وتونس، والذي يلعب دورًا مركزيًا كملتقى للحركة البحرية العالمية وبالتالي لاقتصاد التجارة على أساس عالمي » .

وأضاف الوزير الإيطالي في هذا الصدد، « أعتزم، في المستقبل القريب، زيادة الالتزام الإيطالي فيما يتعلق بالمراقبة والتواجد بهدف مزدوج يتمثل في جعل إيطاليا مرجعية لاستقرار المنطقة بأكملها والمساهمة في السلامة البحرية. ومن هذا المنطلق، فإن التعاون مع تونس أمر أساسي » .

كلمات البحث :الدفاع;المتوسط;تونس;وزير الدفاع الإيطالي