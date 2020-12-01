وزير الدفاع: سيتم تخصيص المستشفى العسكري الجديد في صفاقس لمرضى الكوفيد

أعلن وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي في كلمة له خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خُصصت للنظر في ميزانية وزارته مساء أمس الاثنين، أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة الصحة تخصيص المستشفى العسكري الجديد في صفاقس لمداواة مرضى الكوفيد-19 لفائدة المدنيين والعسكريين وسيتم توسعة اختصاصاته فيما بعد، على حد تأكيده.

وقال الوزير إن مساهمة الجيش الوطني في الجهود الوطنية لمكافحة انتشار جائحة كورونا قد أثقل كاهل الوزارة خاصة وأن هذه المصاريف لم تكن مدرجة بميزانية 2020.

كما أشار الوزير إلى أنه بات من الضروري تمويل الاقتناءات الكبرى للجيش التونسي من خارج ميزانية وزارة الدفاع.

وشدد وزير الدفاع على أنه على الرغم من الزيادة في حجم الميزانية إلا أنها تبقى غير كافية لتلبية احتياجات مرفق الدفاع.

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