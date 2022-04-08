وزير الدفاع في زيارة تفقد إلى القاعد العسكرية ببرطال حيدر

أدى وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش مساء أمس الخميس 7 أفريل 2022، زيارة إلى القاعدة العسكرية ببرطال حيدر واطلع على ظروف عمل وعيش العسكريين بالقاعدة.

وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بمجهودات القائمين على معهد الدفاع الوطني والمدرسة الحربية العليا ومدرسة الأركان وبدورها في تنمية قدرات الضباط من الناحية المعرفية والعسكرية، داعيا إلى مواصلة دعم التكوين وتطوير مناهجه بها.

وتناول بالمناسبة وجبة الإفطار مع ثلة من الضباط من تونس ومن البلدان الشقيقة والصديقة الدّارسين بالمؤسسات التعليمية العسكرية الثلاث.

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