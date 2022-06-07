وزير الدفاع لسفير أوكرانيا: تونس مستعدة لدعم مبادرات حفظ السلم في العالم

إستقبل اليوم الثلاثاء 07 جوان 2022، وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش بمقرّ الوزارة سفير أوكرانيا بتونس فولوديمير خومانيتس.
وتطرق اللقاء إلى تداعيات الحرب الدائرة على الطلبة التونسيين المرسمين بالجامعات الأكرانية والمواطنين التونسيين المقيمين بذات البلد.
وأكد وزير الدفاع الوطني اصطفاف تونس المبدئي إلى جانب الشرعية الدولية وموقفها الثابت الداعي إلى حلّ الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية واستعدادها الدائم لدعم مبادرات حفظ السلم والأمن في العالم.
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