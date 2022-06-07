وزير الدفاع لسفير أوكرانيا: تونس مستعدة لدعم مبادرات حفظ السلم في العالم

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روسيا تحمل أوكرانيا مسؤولية تحطم الطائرة الماليزية المفقودة أكد اليوم الاربعاء، وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" أن أوكرانيا تتحمل المسؤولية الكاملة في ت ...

روسيا مستعدة للحوار مع المرشح للفوز بالرئاسة في أوكرانيا أعلنت "روسيا" ، يوم الاثنين 26 ماي 2014 ، استعدادها للحوار مع المرشح للفوز بالرئاسة في "أوكران ...

وزير الدفاع: 10153 عسكري شاركوا في مهمات أممية منذ الاستقلال أعلن وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي في كلمة له بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021، ...

وزير الدفاع الكويتي يؤكد عمق العلاقات الثنائية مع تونس أكد اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي "خالد الجراح" خلال استقباله لسف ...