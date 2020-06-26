وزير الدفاع: لن نسمح لأي طرف أجنبي باستخدام تراب تونس في عملياته العسكرية



أدى وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، صباح اليوم الجمعة 26 جوان 2020، زيارة ميدانية إلى الوحدة الترابية الصحراوية بالبرمة والفيلق الاول الترابي الصحراوي والقاعدة الجوية برمادة حيث اشرف على مواكب تقليد الرتب والأوسمة للعسكريين وسمة للعسكريين بمناسبة الإحتفال بالذكرى 64 لانبعاث الجيش الوطني.

وتوجه وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بكلمة نقل فيها تحيات رئيس الجمهوريّة القائد الأعلى للقوات المسلحة وتشجيعاته للعسكريين على مختلف رتبهم وأصنافهم لما يبذلونه من جهد سخيّ للذود عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه ودعم مناعته.

وعلى صعيد آخر، إطّلع وزير الدفاع الوطني على ظروف عمل وعيش العسكريين، معبّرا عن حرص الوزارة على مزيد تحسين الوضعيّة الماديّة والمعنويّة وتطوير المنظومة التشريعيّة والقانونيّة المنظّمة للمؤسّسة العسكريّة بما يدعم قدراتها العمليّاتيّة في مواجهة المخاطر والتهديدات.

قال وزير الدفاع الوطني: « لن نسمح لأي طرف أجنبي باستخدام تراب تونس، أو الانطلاق منه للقيام بعمليات عسكرية خارج تونس »، في إشارة الى تواتر أخبار وتقارير عن اعتزام قوى أجنبية مثل تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، استعمال الأراضي التونسية للتمركز فيها، أو الانطلاق منها نحو ليبيا.

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