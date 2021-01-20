وزير الدفاع: مازلنا نُحقق في وجود أيادي خفية تحرك الاحتجاجات الراهنة

أعلن وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي خلال حضوره بجلسة حوار بمجلس نواب الشعب حول الوضع العام للبلاد اليوم الأربعاء، أنه يجري حاليا التحقيق حول ما يفيد بوجود أيادي خفية تحرك الاحتجاجات الراهنة.

وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق سراح عدد كبير ممن تم القبض عليهم خلال التحركات التي جدت مؤخرا لعدم ثبوت التهم، مؤكدا أن أمن البلاد بين أيادي أمينة من المؤسسة الأمنية والعسكرية .

وقال الوزير إنه بالإمكان التأكيد على أننا قد تجاوزنا الأزمة، راجيا بأن يكون من خلال الحوار مع البرلمان قد بعث برسائل طمأنة لجميع المواطنين.

كما بين وزير الدفاع بأن بعض وسائل الإعلام قامت بالتجني على القوات الأمنية والذي وصل في بعض الأحيان إلى التحريض، مؤكدا على حاجة المؤسسة الأمنية إلى الدعم والمساندة ومشدد ا على أن قوات الدفاع الوطني لن تتوانى في القيام بحماية المنشآت.

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