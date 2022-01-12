وزير الدفاع يؤدّي زيارة إلى الإدارة العامة للصحّة العسكريّة

أدّى وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش صباح اليوم الأربعاء 12 جانفي 2022، زيارة ميدانيّة إلى الإدارة العامة للصحّة العسكريّة بالقاعدة العسكريّة بباب سعدون حيث اطلع على سير العمل بها واستمع إلى بيانات حول مكوناتها ومهامّها وتنظيمها ومواردها البشريّة والماديّة بالإضافة إلى الإسناد الصحّي العمليّاتي والبُنَى الأساسيّة الصحيّة العسكريّة والبرامج المستقبليّة.

وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة على مزيد دعم قطاع الصحة العسكرية بما يمكّنها من الإيفاء بالالتزامات المناطة بعهدتها لا على مستوى القوات المسلحة فحسب بل على المستوى الوطني بصفة عامة في ظلّ تواصل تفشي فيروس كوفيد 19 المستجد.

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