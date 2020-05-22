وزير الدفاع يزور القاعدة البحرية بحلق الوادي

أدى وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي مساء أمس الخميس 21 ماي 2020، زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بحلق الوادي للإطلاع على جاهزية الوحدات والهياكل المنتصبة بها وعلى ظروف عيش وعمل العسكريين.

وتم بالمناسبة تقديم عروض حول مهام المصلحة الوطنية لحراسة السواحل ودائرة مراقبة الشريط الساحلي ومجهودات جيش البحر في تطوير المشبهات البحرية العملياتية والتدريبية.

وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بمجهودات القائمين على هذه المنشأة العسكرية داعيا إلى مزيد تحسين ظروف عيش العسكريين والإحاطة بهم، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود في إطار حماية الشريط الساحلي والتصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب والجريمة المنظمة.

وتناول وزير الدفاع الوطني بالمناسبة وجبة الإفطار صحبة العسكريين.

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