وزير الدفاع يزور جريح عملية إرهابية بالمستشفى العسكري

عاد وزير الدفاع الوطني عماد الحزقى مساء اليوم الاثنين، العسكري المقيم حاليا بالمستشفي العسكري الأصلي للتعليم بتونس والّذي أصيب على مستوى ساقه يوم الأحد المنقضي في انفجار لغم خلال العملية العسكرية الأخيرة بمرتفعات القصرين وذلك للإطمئنان عليه والإستفسار على وضعه الصحي ومراحل علاجه.

وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بروحه الوطنية ومعنوياته العالية وشجاعته في مكافحة الإرهاب وبمجهودات الإطار الطبي وشبه الطبي من حيث الرعاية الصحية والنفسية.

كما أكّد الوزير أن المؤسسة العسكرية في خدمة الجرحى وعائلاتهم وضمان الإحاطة الشاملة لهم إعترافا منها بتضحياتهم وعطائهم في سبيل الذّود عن حرمة الوطن من التهديدات في الداخل والخارج.

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