وزير الدفاع يستقبل رئيسة البعثة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر

تمحور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة بـAlessandra Menegon رئيسة البعثة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس، حول سبل دعم التعاون بين الوزارة ومكتب اللجنة في مجال القانون الدولي الإنساني في الوسط العسكري من خلال تنظيم دورات تكوينية في الغرض.

وأبرز الوزير بالمناسبة، أن المؤسسة العسكرية التونسية متفاعلة مع مبادئ حقوق الإنسان وقيمها، ومتشبعة بمبادئ القانون الدولي الإنساني، مؤكدا على ضرورة تكثيف الدورات التكوينية والتدريبية المتعلقة بالتعامل مع الوضعيات المحتملة في أوقات الأزمات.

من جهتها، أكدت الضيفة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على التعريف ببرامجها التكوينية والتدريبية في ميدان القانون الدولي الإنساني لتعميم الفائدة وتقريب خدماتها في ذات المجال والمساهمة في دعم القدرات العملياتية للصحة العسكرية، وذلك في إطار مخطط تعاون بين الوزارة واللجنة.

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