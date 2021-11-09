وزير الدفاع يستقبل قائد القوات البرية الأميرية القطرية

التقى اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش بمقر الوزارة اللواء الركن سعيد حصين الخيارين قائد القوات البرية الأميرية القطرية.

وتمحور اللّقاء حول العلاقات التونسية القطرية وآفاق دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية.

وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة ضرورة تفعيل التعاون الثنائي في ميادين التكوين والتدريب وتبادل الخبرات والعمل على دعمه خدمة للمؤسستين العسكريتين في البلدين.

ومن جهته، عبر المسؤول القطري عن استعداد بلاده الكامل لمواصلة التعاون العسكري والارتقاء به إلى مستويات رفيعة.

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